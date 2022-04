Strandkorbsaison an der Ostsee eröffnet Stand: 13.04.2022 08:25 Uhr An der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern wurden die ersten Strandkörbe aufgestellt. Damit läuten Kurverwaltungen und Strandkorb-Vermieter die bevorstehende Urlaubssaison ein. Auch das Wetter soll in den kommenden Tagen mitspielen.

Arbeiten, wo andere Urlaub machen und das auch noch direkt am Strand. Was sehr schön klingt, ist zum Teil harte Arbeit. Viele Vermieter von Strandkörben waren in den vergangenen Tagen bereits fleißig und haben ihre ersten Körbe nach draußen gestellt. Und es werden jetzt täglich mehr: Ingesamt sollen bis zum Sommer 6.000 Strandkörbe in Heringsdorf, Ahlbeck, Bansin und Binz aufgestellt werden, sagt die Kurverwaltung. Und viele davon stehen bereits, denn die Urlaubssaison startet jetzt zu Ostern.

Auch Warnemünde bereitet sich vor

Auch die "Strandoase" in Warnemünde will bis zu den Osterfeiertagen all ihre 300 Strandkörbe aufgestellt haben. Allein in Warnemünde gibt es 17 verschiedene Korb-Vermieter. Auch die Hotels und Gaststätten hoffen mit Blick auf das gute Wetter auf jede Menge Gäste für die Osterferien. Das Land geht davon aus, dass etwa 300.000 Touristen kommen werden.

AUDIO: Strandkörbe werden rausgestellt (1 Min) Strandkörbe werden rausgestellt (1 Min)

Viel Sonne in den nächsten Tagen

"Wir hoffen auf viel Sonne und wenig Wind", sagt Franziska Treichel von der "Strandoase" in Warnemünde. Dieser Wunsch könnte tatsächlich in Erfüllung gehen. Heute gibt es bereits sechs bis neun Sonnenscheinstunden im Land. Dazu steigt die Temeratur auf bis zu 22 frühlingshaften Grad. Vor Ostern kann es zwar auch vereinzelt Schauer geben, die Temperaturen halten sich aber im zweistelligen Bereich. Ostersonntag und -montag können wir uns dann wieder auf viel Sonne freuen. Einem Strandspaziergang, oder dem Osterfeuer, zum Beispiel in Warnemünde, stehen also nichts mehr im Wege.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 13.04.2022 | 08:25 Uhr