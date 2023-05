Stand: 19.05.2023 07:07 Uhr Stralsund: Unesco nimmt Friedensurkunden ins Welterbe auf

Die Weltkulturorganisation Unesco hat die Urkunden zum Stralsunder Frieden von 1370 in das Weltdokumentenerbe "Memory of the World" aufgenommen. Das hat der Exekutivrat der Weltkulturorganisation gestern in Paris entschieden. Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) bezeichnete die Entscheidung als "eine weitere große internationale Auszeichnung für die Hansestadt". Die historischen Unterlagen sind Bestandteil des länderübergreifenden Antrags "Dokumente zur Geschichte der Hanse", der unter Federführung der Stadt Lübeck erarbeitet worden ist.

