Stand: 13.06.2022 10:52 Uhr Stralsund: Schussverletzung beim Nachspielen einer Filmszene

Mit einer Schussverletzung am Kopf hat der Versuch zweier betrunkener Männer in Stralsund geendet, eine Filmszene nachzuspielen. Ein 61-Jähriger wurde aus einigen Metern Entfernung von dem Geschoss aus einem Luftgewehr getroffen. Der Mann habe eine Platzwunde erlitten, teilte die Polizei mit. Insgesamt hatten vier Männer in einer Kleingartenanlage gefeiert, sie hätten Promillewerte zwischen 1,2 und 2,1 gehabt. Gegen den 44 Jahre alten Schützen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. | 13.06.2022 10:48