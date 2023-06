Stand: 15.06.2023 07:13 Uhr Stralsund: Schüsse aus Wohnung - Mann greift Polizisten an

In Stralsund waren gestern Nachmittag Schüsse aus einer Wohnung gefallen. Nach Zeugenhinweisen hatte die Polizei einen 26-Jährigen vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Polizei leistete er Widerstand und griff die Beamten an. Da der Mann offensichtlich unter Drogen stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach einer richterlichen Anordnung waren in seiner Wohnung eine Schreckschusspistole sowie Munition und Betäubungsmittel gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Stralsund will heute entscheiden, ob der Mann dem Haftrichter vorgeführt wird. Gegen den 26-Jährigen wird wegen des Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

