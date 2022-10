Stand: 20.10.2022 06:32 Uhr Stralsund: Rund 2.800 Personen bei Demo gegen Energiepolitik

Rund 2.800 Menschen haben am Abend auf dem Alten Markt in Stralsund gegen die Energiepolitik der Bundesregierung demonstriert. Unter den Rednern war auch Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU), der an der Protestaktion aber nicht in seiner Funktion als Oberbürgermeister, sondern als Privatperson teilgenommen hat, wie er betont. Es war bereits die dritte von der Wählergemeinschaft "Bürger für Stralsund" organisierte Demonstration. Sie verlief nach Polizeiangaben störungsfrei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.10.2022 | 06:32 Uhr