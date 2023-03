Stand: 25.03.2023 14:53 Uhr Stralsund: Rügenbrücke wegen Demonstration gesperrt

Wegen einer Demonstration ist die Rügenbrücke am Sonnabend von 13 bis 14 Uhr gesperrt gewesen. Die Gruppe "Bürger auf Rügen", die auch die Montags-Demontrationen in Bergen organisiert, hatte zu einem Autokorso aufgerufen, um gegen ein LNG-Terminal vor der Insel Rügen zu protestieren. Von den angemeldeten 200 Autos fuhren letztlich knapp die Hälfte von beiden Seiten der Brücke aufeinander zu. In der Mitte gab es dann einen kurzen Stopp mit Kundgebungen. Die Demo verlief friedlich und die Rügenbrücke ist mittlerweile wieder frei.

