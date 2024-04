Stand: 18.04.2024 07:34 Uhr Stralsund: Prozess um Totschlag eines 15 Monate alten Mädchens beginnt

Am Landgericht Stralsund beginnt eine Verhandlung wegen versuchten Totschlags eines 15 Monate alten Mädchens. Dem 37-Jährigen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, das Kind Anfang Dezember gewürgt und am Kopf verletzt zu haben. Die Mutter soll die Wohnung für etwa zehn Minuten verlassen haben. Als sie zurückkam, beendete sie die Misshandlungen und verständigte den Notarzt. Am ersten Prozesstag sollen die Mutter und eine weitere Zeugin vernommen werden. Zudem sind zwei Sachverständige geladen.

