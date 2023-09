Stand: 24.09.2023 17:21 Uhr Stralsund: MV präsentiert sich auf Tourismus-Gipfel

Mecklenburg-Vorpommern will sich als international gefragtes Reiseland besser aufstellen. In diesem Sinne sind aktuell Reiseunternehmer aus der ganzen Welt in Stralsund. 80 Veranstalter aus elf Ländern treffen sich unter anderem im Ozeaneum, um sich mit Anbietern der Region zu vernetzen. Eine der Hauptattraktionen wird die Enthüllung eines Hologramms von Caspar David Friedrich im Pommerschen Landesmuseum sein. Der Maler, dessen 250. Jubiläum Greifswald im kommenden Jahr feiert, wird damit medial lebendig. Selbstverständlich wird aber auch die Weltkulturerbestadt Stralsund besichtigt - auf Rügen wird es in die Binzer Bucht sowie in die Buchenwälder des Nationalparks gehen.

