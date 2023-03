Stand: 27.03.2023 08:46 Uhr Stralsund: Haus nach Kellerbrand unbewohnbar

In Stralsund ist am Sonntag im Keller eines Einfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei könnte ein technischer Defekt an der Heizungsanlage das Feuer ausgelöst haben. Eine 59-jährige Frau und ein 60-jähriger Mann konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Berufs- und die Freiwillige Feuerwehr Stralsund waren mit 18 Einsatzkräften vor Ort. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

