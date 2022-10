Stand: 26.10.2022 17:11 Uhr Stralsund: Geständnis in Prozess wegen versuchten Mordes

Am Landgericht Stralsund hat ein Prozess wegen versuchten Mordes mit einem Geständnis des 33-jährigen Angeklagten begonnen. Dem Autoverkäufer wird vorgeworfen, einen Kunden in seiner Wohnung aufgesucht und ihn mit Messerstichen attackiert zu haben. Zum Prozessauftakt begründete der 33-Jährige seine Tat mit Geldnot. Das 59-jährige Opfer aus Stralsund hatte bei dem Angriff im April 25 Stichwunden in Rücken, Schulter sowie im Bauch- und Gesichtsbereich erlitten. Am Donnerstag wird die Verhandlung fortgesetzt.

