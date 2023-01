Stand: 18.01.2023 06:50 Uhr Stralsund: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

In Stralsund ist ein 85 Jahre alter Fußgänger von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann überquerte am Dienstagabend eine Straße an einer unübersichtlichen Stelle. Der 18-jährige Fahrer eines nahenden Autos bremste zwar stark ab und versuchte auszuweichen, konnte laut Polizei den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 18.01.2023 | 09:40 Uhr