Stralsund: Fosen Yard nicht von Pleite in Norwegen betroffen

Der Stralsunder Schiffbauer Fosen Yard ist nicht von der Insolvenz des gleichnamigen Schwesterkonzerns betroffen. Die Pleite des Unternehmens Fosen Yard AS betrifft skandinavischen Medien zufolge in Norwegen rund 130 Mitarbeiter. Die Fosen Yard Stralsund GmbH teilte auf NDR Anfrage mit, eigenständig und finanziell unabhängig vom norwegischen Werftbetrieb zu sein. Der Aufbau der Werft in der Hansestadt gehe unvermindert weiter. In der großen Schiffbauhalle, die Fosen Yard Stralsund seit Juli 2022 angemietet hat, werden derzeit sowohl das Segelschulschiff "Greif" als auch die "Gorch Fock 1" saniert.

