Stralsund: Fahnenband für Marinetechnikschule Parow Stand: 15.09.2022 11:07 Uhr Auf dem Alten Markt in Stralsund wird Ministerpräsidentin Schwesig im Rahmen der feierlichen Vereidigung und des Gelöbnisses der Marinetechnikschule Parow das Fahnenband des Landes verleihen. Es ist die höchste Auszeichnung eines Bundeslandes für einen Militärverband.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird das Band am Mittag in einer feierlichen Zeremonie auf dem Alten Markt in Stralsund der Marinetechnikschule Parow verleihen. Schwesig sagte vorab, die Soldatinnen und Soldaten der Marinetechnikschule seien aus dem sozialen und kulturellen Leben vor Ort nicht wegzudenken, unter anderem mit ihrer Unterstützung für Feste und Veranstaltungen wie dem Bodden- oder dem Sundschwimmen oder den Spendensammlungen für soziale Vereine und Einrichtungen in Stralsund.

Marinetechnikschule ist Teil der Gesellschaft

Mit der Verleihung des Fahnenbandes von Mecklenburg-Vorpommern, so Schulkommandeur Oliver Jülke, werde deutlich, dass die Marinetechnikschule ein Teil der Gesellschaft in MV ist. Wie etwa in der Corona-Krise, als bis zu 130 Soldatinnen und Soldaten der Marinetechnikschule in Impfzentren, Pflegeeinrichtungen und im Gesundheitsamt Vorpommern-Rügen unterstützt haben. Im Anschluss an die Verleihung des Fahnenbandes legen 133 Rekrutinnen und Rekruten ihr feierliches Gelöbnis ab.