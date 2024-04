Stand: 28.04.2024 13:40 Uhr Stralsund: Erstes stationäres Kinder- und Jugendhospiz in MV

In Stralsund entsteht Mecklenburg-Vorpommerns erstes stationäres Kinder- und Jugendhospiz. Der Förderverein Leuchtturm konnte für den Bau ein Grundstück von rund 7.000 Quadratmetern am Grünhufer Bogen in Stralsund erwerben. Das geplante zweigeschossige Gebäude soll Platz für acht Betreuungsplätze bieten. Das Angebot richte sich an Familien mit Kindern und Jugendlichen aus der Region, aber auch aus anderen Bundesländern im Alter von 0 bis 27 Jahren. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 10 Millionen Euro, eine Millionen steuert das Land bei. Der Rest soll aus Fördermittel und Spenden kommen. Die Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.

