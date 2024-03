Stand: 18.03.2024 15:12 Uhr Stralsund: Deutsches Meeresmuseum offenbar Ziel eines Cyberangriffs

Das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund ist offenbar Ziel eines Cyberangriffs geworden. Der Online-Ticketshop sei momentan nicht erreichbar, teilte das Meeresmuseum am Montagvormittag mit. Eintrittskarten seien ausschließlich an den Kassen und gegen Barzahlung erhältlich. Auch Online-Anfragen könnten nicht bearbeitet werden. Die Standorte Ozeaneum und Natureum können im Rahmen der regulären Öffnungszeiten besucht werden. Unbekannte Hacker hatten die Computer des Museums in der Nacht zum vergangenen Freitag angegriffen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen