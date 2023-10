Stand: 28.10.2023 06:42 Uhr Stralsund: Brand in einem Mehrfamilienhaus

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Hinweisgeberin durch einen ausgelösten Brandmelder wach. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr konnten zudem drei Personen, darunter ein zweijähriges Kind, per Drehleiter aus der ersten Etage gerettet werden. Auf Grund des Brandgeschehens wurde der Hausflur stark in Mitleidenschaft gezogen, so dass der entstandene Sachschaden auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird. Personen wurden nicht verletzt. Durch die Polizei wird ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet. Zum Einsatz kamen insgesamt 16 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr aus Stralsund.

