Stoffwindeln statt Wegwerfwindel - Greifswald zahlt Prämie Stand: 06.09.2022 07:16 Uhr In Greifswald bekommen Eltern künftig von der Stadt einen Zuschuss von 100 Euro für die Anschaffung von Stoffwindeln. Das hat die Bürgerschaft am Abend beschlossen.

In Greifswald bekommen Eltern künftig von der Stadt einen Zuschuss von 100 Euro für die Anschaffung von Stoffwindeln für ihr Baby. Das hat die Bürgerschaft am Abend beschlossen. Damit soll der Müll in der Stadt deutlich reduziert werden. Einwegwindeln machen inzwischen etwa zehn Prozent des Hausmülls aus. Auch Erwachsene mit einem ärtzlichen Attest sollen die 100 Euro Windelzuschuss erhalten.

Stoffwindeln - auf Dauer günstiger

Rund 4.500 Windeln braucht ein Kind im Durchschnitt insgesamt. Daraus ergeben sich Kosten von 1.500 bis 2.000. Im Vergleich dazu kosten Stoffwindeln mit Engergie- und Anschaffungspreis etwa 1.200 Euro. Schon in über 300 Städten und Gemeinden in Deutschland gibt es den Windelzuschuss, Greifswald ist die erste Stadt in Mecklenburg-Vorpommern.

