Störung: Zahlreiche Behörden in MV telefonisch nicht erreichbar Stand: 04.06.2024 09:48 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag zahlreiche Behörden telefonisch nicht zu erreichen. Betroffen sind unter anderem landesweit Polizeidienststellen, die Landkreisverwaltun Nordwestmecklenburg und die Helios-Kliniken Schwerin. Grund soll eine Störung des Telefonanbieters sein.

Zahlreiche Behörden in Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstagmorgen telefonisch nicht zu erreichen. Betroffen sind nach NDR Informationen bisher unter anderem die Helios-Kliniken in Schwerin, die Verwaltung des Landkreises Nordwestmecklenburg und mehrere Polizeidienststellen in allen Teilen des Landes - unter anderem das Polizeipräsidium Ludwigslust.

Störung des Telefonanbieters - Kreis spricht von Großstörung

Laut einem Krankenhaussprecher der Helios-Kliniken soll eine Störung des Telefonanbieters dafür verantwortlich sein. Nach Angaben des Landkreises Nordwestmecklenburg liegt eine Großstörung vor. Wie lange die Helios Kliniken vom Festnetz abgeschnitten sein wird, ist bisher unklar. Für Notfälle wurde eine Handynummer eingerichtet (0173 68 21 400).

Polizeipräsidien unter 110 zu erreichen

Auch das Polizeipräsidium Rostock hatte am Morgen mit Störungen zu kämpfen. Inzwischen seien die Polizeistellen im Raum Rostock wieder erreichbar. Nördlich von Schwerin soll die Erreichbarkeit laut Polizei aber noch schwierig sein. Auch in Neubrandenburg meldet die Polizei Störungen im Telefonnetz und bittet die Menschen in wichtigen Fällen den polizeilichen Notruf 110 zu wählen. Man sei auf der Suche nach dem Fehler, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums.

