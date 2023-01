Sternsinger sammeln Spenden für Kinderprojekte Stand: 05.01.2023 14:42 Uhr Die Sternsinger sind wieder unterwegs. In Schwerin haben heute acht Kinder der Edith-Stein-Schule Ludwigslust in der Staatskanzlei und im NDR Landesfunkhaus in Schwerin gesungen und Spenden gesammelt.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) empfing die Schüler am Donnerstagmorgen in der Staatskanzlei. Dort wurde gesungen und der traditionelle Segen über der Tür angebracht. Damit sammeln die Sternsinger Spenden für weltweite Kinderprojekte. Es sei eine gute Tradition, dass Kinder, die hier friedlich aufwachsen, an andere Kinder auf der Welt denken, sagte Schwesig.

Kinder sammeln für internationale Kinderprojekte

Bei der diesjährigen - der mittlerweile 65. - Sternsinger-Aktion steht das Thema "Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit" im Mittelpunkt. In den Tagen um das kirchliche Dreikönigsfest am 6. Januar ziehen rund 1.000 Kinder als "Heilige Drei Könige" verkleidet durch katholische Gemeinden Mecklenburg Vorpommerns. Im vergangenen Jahr kamen dabei rund 130.000 Euro für die Projekte zusammen.

