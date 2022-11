Stand: 15.11.2022 18:00 Uhr Stelling-Preis für zivilgesellschaftliches Bündnis "Wage Mut!"

Das Bündnis "Wage Mut!" aus Groß Krams im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat für sein langjähriges soziales, zivilgesellschaftliches und demokratieförderndes Wirken den mit 2.250 Euro dotierten Johannes-Stelling-Preis 2022 der Schweriner SPD-Landtagsfraktion erhalten. Ehrenpreise in Höhe von jeweils 750 Euro gingen an Maria Lichtermann aus Rostock, Carsten Seeger aus Ueckermünde und das "Team Vernunft" des Ärztenetzwerks "HaffNet". In der Begründung der Auswahljury hieß es: "In der von der rechtsextremistischen Siedlungsbewegung besonders betroffenen Gegend rund um Groß Krams ist die klare Haltung des Bündnisses gegen Menschenfeinde und für Zivilcourage beispielhaft."

