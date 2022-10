Stand: 29.10.2022 06:35 Uhr Stavenhagen: Schwerer Motorradunfall bei Probefahrt

Ersten Ermittlungen zufogle wollte ein 28-Jährige im Gewerbegebiet in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte) eine Crossmaschine erwerben. Für eine Probefahrt fuhr er vom Gelände in den öffentlichen Straßenverkehr - ohne Helm und ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Dabei übersah er eine als Sperre abgelegte Stahlbetonplatte und pralle gegen sie. Die durch Wucht der Kollision verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam erst rund 35 Meter später zum Liegen. Wegen seiner schweren Verletzungen musste er mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum in Plau am See gebracht werden. Trotzdem wird er sich wegen des Verdachts mehrerer Straftaten verantworten müssen. Zu allem Übel soll das Motorrad keine Pflichtversicherung haben und auch nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen sein.

