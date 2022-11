Stand: 25.11.2022 18:22 Uhr Stavenhagen: Fritz-Reuter-Preis für Greifswalderin Birte Arendt

Die Greifswalderin Birte Arendt ist am Freitagnachmittag in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit dem Fritz-Reuter-Literaturpreis geehrt worden. Die Leiterin des Kompetenzzentrums für Niederdeutschdidaktik, also für die Vermittlung des Plattdeutschen, an der Universität Greifswald hat den Preis zusammen mit Robert Langhanke von der Universität Flensburg bekommen - als gemeinsame Herausgeber eines Sachbuches über die niederdeutsche Sprache. Es ist das weltweit erste Buch mit dem Titel "Niederdeutschdidaktik". Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert.

