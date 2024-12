Stadtvertreter Neubrandenburgs haben über Rücktritt von Witt entschieden Stand: 19.12.2024 18:00 Uhr Die Neubrandenburger Stadtvertreter haben am Nachmittag den Rücktritt des Oberbürgermeisters Witt zum 31. Mai kommenden Jahres ermöglicht. Die Annahme seiner Bitte um Entlassung galt als Formsache.

Die Rücktrittsankündigung des Neubrandenburger Oberbürgermeisters Silvio Witt (parteilos) hatte im Oktober bundesweit Aufsehen erregt. Laut dem offen homosexuell lebenden Kommunalpolitiker stand die Entscheidung am Ende einer Reihe von Vorfällen wie Beleidigungen. Zuvor hatte die Stadtvertretung mit einem Beschluss eine Regenbogenfahne vom Neubrandenburger Bahnhofsvorplatz verbannt. Heute hat Witt in der Neubrandenburger Stadtvertretung offiziell seinen Rücktritt erklärt.

Termin für Neuwahl wohl parallel zur Landratswahl

Die Neubrandenburger Stadtvertreter haben heute den Rücktritt des parteilosen Oberbürgermeisters Silvio Witt formell bestätigen. Die Annahme seiner Bitte um Entlassung galt als Formsache. Damit wird Witts Amtszeit zum 31. Mai 2025 enden. Außerdem haben die Stadtvertreter den Termin für die Wahl seines Nachfolgers oder seiner Nachfolgerin beschlossen. Am 11. Mai - parallel zur Landratswahl für den Kreis Mecklenburgische Seenplatte. Von der Zusammenlegung verspricht man sich geringere Kosten und eine höhere Wahlbeteiligung in der Drei-Tore-Stadt. Eine mögliche Stichwahl könnte demnach am 25. Mai stattfinden.

