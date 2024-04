Stadt Pasewalk betreibt Wochenmärkte künftig selbst Stand: 15.04.2024 11:00 Uhr In Pasewalk werden die Wochenmärkte künftig wieder von der Stadt betrieben. Hintergrund sind die gestiegenen Gebühren des vorherigen Betreibers.

In den zurückliegenden Monaten hatten mehrere Händler in Pasewalk aufgegeben, weil ihnen die Standgebühren zwischen 15 und 40 Euro pro Tag zu hoch waren. Die Kaufleute kommen überwiegend aus der Uckermark und aus Vorpommern und bieten vor allem regionale Produkte an.

Pasewalk befürchtete Aus der Wochenmärkte

Der Vertrag mit dem bisherigen Betreiber Marktgilde Berlin war Ende März ausgelaufen. Die Stadt fürchtete demnach das Aus für die Wochenmärkte der Stadt. Um die beiden Wochenmärkte, die jeweils dienstags und freitags stattfinden, zu erhalten, betreibt die Stadt sie nun selbst. Die Standgebühren sind dadurch nach Auskunft des Bürgermeisters Danny Rodewald (parteilos) bis zu 30 Prozent günstiger als zuvor.

