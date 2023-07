Stand: 03.07.2023 05:55 Uhr Sperrungen in Wolgast und Rostock: Autofahrer brauchen Geduld

Autofahrer in MV brauchen von heute an wieder an vielen Stellen mehr Geduld: Wegen Straßensanierungen und Brückenarbeiten kommt es in Wolgast und nahe Rostock zu langzeitigen Sperrungen. In Wolgast wird die Breite Straße umfassend saniert. Sie bleibt deshalb zwischen der Kreuzung Bau- und Wilhelmstraße sowie der B111 bis Ende nächsten Jahres gesperrt. Das bedeutet vor allem für Autofahrer in Wolgast längere Wege und Staugefahr. Auf den Anreiseverkehr nach Usedom wirkt sich die Sperrung nicht aus. Auch an der A19-Anschlussstelle Kavelstorf bei Rostock wird ab sofort gebaut - Grund ist der Abriss der 50 Jahre alten Brücke auf der L191. Bis Ende August ist nur die Autobahn-Auffahrt Richtung Berlin befahrbar.

