Sinkende Netzentgelte: Fallen auch die Strompreise in MV? Stand: 08.10.2024 14:50 Uhr Ab nächstem Jahr sollen die Kosten für die Stromnetze in Deutschland gerechter verteilt werden. Das könnte auch geringere Strompreise für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern bedeuten. Bis zu 200 Euro pro Jahr könnte ein Haushalt im Land im nächsten Jahr sparen.

Strom könnte in Mecklenburg-Vorpommern zum 1. Januar 2025 günstiger werden. Das liegt daran, dass die sogenannten Netzentgelte, also die Kosten für Stromnetze, die einen direkten Einfluss auf den Strompreis haben, sinken. Sie sollen künftig gerechter zwischen Nord- und Süddeutschland verteilt werden. Dadurch soll der Norden entlastet werden, da hier mehr Wind- und Solarstrom erzeugt wird als im Süden. Die Bundesnetzagentur hatte in den letzten Tagen entsprechende neue Berechnungen vorgelegt.

Preissenkungen für Privatkunden und Unternehmen

Die Entlastung wird voraussichtlich erst einmal Kunden des Versorgers Wemag in Mecklenburg-Vorpommern betreffen. Der Energieversorger hat die neuen Strompreise für seine Kunden an einem Beispiel eines Durchschnittshaushaltes ausgerechnet. Demnach könnte ein Haushalt mit einem Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden bis zu 200 Euro bei den Stromkosten im Jahr sparen. Die Kunden zahlten ab Januar nicht mehr rund 15 Cent Netzentgelt pro Kilowattstunde, sondern nur noch knapp über 9 Cent. Auch kleine und mittelständische Unternehmen spüren diese Preissenkung natürlich.

Unklar, ob alle Versorger Preise senken

Allerdings hat die Wemag die wirklich gültigen Strompreise, als das, was man nachher an den Versorger monatlich zahlen muss, noch nicht veröffentlicht. Es ist auch noch nicht klar, ob andere Versorger die Preise runtersetzen werden. Das wollen sie bis Mitte des Monats bekanntgeben. Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) appelliert an die Stromversorger, die Preisveränderungen auch an die Kunden weiterzugeben.

Ministerium rechnet mit Entlastungen in Millionenhöhe

Das Wirtschaftsministerium rechnet bereits mit Entlastungen der Stromverbraucher im ganzen Land von insgesamt rund 170 Millionen Euro pro Jahr. Minister Meyer sagte, die Netzentgelte seien nur ein Faktor des finalen Strompreises. Jede Entlastung sei da mehr als willkommen.

