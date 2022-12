Silvester-Urlaub an der Ostsee: Hotels in MV gut gebucht Stand: 28.12.2022 17:23 Uhr Der Landes-Tourismusverband rechnet mit einer hohen Auslastung der Hotels über den Jahreswechsel. Traditionell sind die letzten Tage des Jahres eine wichtige Zeit für das Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern.

Ursprünglich hatte der Landes-Tourismusverband eine Auslastung von 70 bis 80 Prozent vorhergesagt. Laut Geschäftsführer Tobias Woitendorf kann das voraussichtlich sogar übertroffen werden - vor allem in der Küstenregion. Steffi Pohlmann arbeitet in der Heringsdorfer Tourisinformation. Sie bestätigt: Auf der Insel Usedom ist die Stimmung gut. "Wir rechnen wieder mit einem sehr hohen Gästeaufkommen - so wie in allen Jahren vorher außer zu Corona-Zeiten", sagt sie. Silvester sei immer ein Höhepunkt des Jahres.

Bessere Buchungslage an der Küste

Woitendorf zufolge haben es die Unterkünfte an der Ostseeküste über den Jahreswechsel leichter. Hier würde erfahrungsgemäß mehr Urlaub gebucht. Was hingegen überall im Land auffalle: Viele Menschen buchen weiterhin sehr kurzfristig ihren Urlaub. "Man leistet sich die Dinge erst dann, wenn man wirklich sicher ist, dass man sie sich leisten kann", erklärt er. Das sei ein Problem für die Betriebe: Die Spontanität erschwere die Planbarkeit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.12.2022 | 18:00 Uhr