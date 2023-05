Stand: 22.05.2023 18:36 Uhr Siemerling-Sozialpreis 2023 geht nach Rügen an Reinhard Piechocki

In Neubrandenburg ist der Siemerling-Sozialpreis an den Rüganer Reinhard Piechocki vergeben worden. Piechocki wird für sein Engagement um die dörfliche Gemeinschaft geehrt. Unter anderem auf seine Initiative hin entstand in Kasnevitz bei Putbus ein neues Dorfhaus. Außerdem haben Piechocki und seine Mitstreiter Sommerkonzerte, eine Landfilmreihe und eine "Schule der Demokratie" ins Leben gerufen. Der Siemerling-Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird vom Neubrandenburger Dreikönigsverein verliehen. Er gilt als ältester Sozialpreis im Nordosten.

