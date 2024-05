Stand: 23.05.2024 06:48 Uhr Selmsdorf: Unterkunft für 100 Asylsuchende - Pläne vorgestellt

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat in Selmsdorf seine Pläne für eine Unterkunft für Asylsuchende in der Gemeinde vorgestellt. Demnach soll in der Nähe des Sportplatzes eine temporäre Unterkunft für bis zu 100 Menschen entstehen. Die Unterkunft ist auf drei Jahre angelegt. Ende des Jahres sollen die ersten Container auf der Fläche, die dem Land gehört, aufgestellt werden. Auf der Informationsveranstaltung äußerten viele Einwohnerinnen und Einwohner ihre Bedenken. Zum einen sei die medizinische Versorgung in der Gemeinde schlecht, zum anderen müsse das Thema Integration überdacht werden. Eine Baugenehmigung gibt es laut Landkreis noch nicht. Der Kreistag beschäftigt sich heute mit dem Thema.

