Sellin: Brand in Ferienhaus wohl durch E-Bike-Akku ausgelöst Stand: 08.02.2024 11:09 Uhr In Sellin auf der Insel Rügen ist in der vergangenen Nacht ein Ferienhaus evakuiert worden. Grund dafür war ein Feuer im Keller der Wohnanlage "Seepark".

Die Polizei geht davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt an einem E-Bike Akku verursacht wurde. Zehn Menschen waren in dem Haus untergebracht. Sie mussten in der Nacht in umliegende Unterkünfte gebracht werde, weil sich durch den Brand eine Menge Ruß in dem Gebäude abgelagert hat.

Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt

Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren 52 Einsatzkräfte aus Sellin, Göhren, Lancken-Granitz, Baabe und Middelhagen im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.02.2024 | 06:30 Uhr