Seenplatte: Rufbusse ab jetzt flächendeckend verfügbar

In Demmin hatte das Rufbussystem vor drei Jahren begonnen, in den Ämtern Stavenhagen und Malchin schließt sich jetzt der Kreis. Damit können alle Einwohner des Kreises Mecklenburgische Seenplatte den sogenannten ILSE Bus rufen. Er fährt an allen Arbeitstagen zwischen 8 und 18 Uhr sofern nicht ein Linienbus zur gewünschten Zeit auf gleicher Strecke unterwegs ist. Bestellt werden muss der Bus mindestens 60 Minuten vor Abfahrt. Möglich ist das per Telefon oder Internet. Im Rufbus gilt das Deutschlandticket. Seit seiner Einführung hat sich die Zahl der Nutzer in den bisherigen Regionen stetig erhöht. Zu Beginn dieses Jahres waren es mehr als 800 Fahrgästen monatlich.

