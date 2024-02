Stand: 09.02.2024 06:28 Uhr Seenplatte: Müritz-Fischer bekommen 427 Kilogramm Glasaale

Damit sich der Bestand des bedrohten europäischen Aals erholt, werden jedes Jahr winzige junge Aale in die Küsten- und Binnengewässer des Landes gesetzt. Am Freietagvormittag bekommen die Müritz-Fischer bei Waren (Landkreis Mecklenburg-Vorpommern) eine Lieferung. Mehr als 400 Kilogramm Glasaale werden auf verschiedene Gewässer der Müritz-Fischer verteilt - den Plauer See, den Tollensesee und den Malchiner See. Wichtig ist, dass die Seen Zu- und Ablauf haben - damit die Aale, wenn sie geschlechtsreif sind, ihre lange Reise zum Laichen in die Sargassosee vor Kuba antreten können. Laut Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei könnten in wenigen Jahren wieder 40 Prozent der Aale aus den Binnengewässern abwandern.

