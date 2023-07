Schwimmunterricht soll Standard an Grundschulen in MV werden Stand: 11.07.2023 16:20 Uhr Die Schwimmausbildung an den Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern soll verbessert werden. Das neue Konzept hat Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag vorgestellt.

In Mecklenburg-Vorpommern sollen alle Kinder zum Ende ihrer Grundschulzeit sicher schwimmen können. Dieses Vorhaben will Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) mit einem neuen Schwimmkonzept umsetzen. Vom nächsten Schuljahr an werden ausnahmslos alle öffentlichen Grundschulen im Land Schwimmunterricht anbieten, das hat die Bildungsministerin am Dienstag in Schwerin versichert.

Aktuelle DLRG-Schwimmkurse mit freien Plätzen in MV Die DLRG bietet einwöchige Freiwasser-Schwimmkurse mit zehn Schwimmeinheiten für 40 Euro an. In der kommenden Woche gibt es noch freie Kurse in Graal-Müritz und Prerow. In der übernächsten Woche können Kinder noch in Kölpinsee auf Usedom und in Göhren auf Rügen schwimmen lernen.

Kurse auch in Hotels

Dafür seien mehr Schwimmorte erschlossen worden - beispielsweise Wasserbecken in Hotels und auf Campingplätzen. Außerdem sind 80 Schwimmkurse an Seen oder in Freibädern geplant. Den Schwimmunterricht können Grundschulen künftig auch als Kompaktkurs in einer Woche absolvieren. Außerdem soll es Auffrischungs-Schwimmkurse für Schüler der fünften und sechsten Klassen geben.

Mehr Schwimmlehrer und neue Aqua-Kitas

Für das Konzept werden mehr Schwimmlehrer benötigt. Diese Ausbildung steht künftig allen Lehramtsstudierenden der Universität Rostock offen. Bisher galt das Angebot nur für angehende Sportlehrer. Im nächsten Jahr sollen zudem zehn Kitas im Land als sogenannte Aqua-Kitas Wassergewöhnungskurse für Vorschulkinder anbieten. Dafür bekommen sie als Anschubförderung jeweils 1.500 Euro vom Land.

