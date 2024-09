Letzte große Reise in Präsidentschaft: Schwesig besucht Brasilien Stand: 14.09.2024 16:10 Uhr Für Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig geht es in ihrer Funktion als Bundesratspräsidentin noch einmal ins Ausland. Zusammen mit einer Wirtschaftsdelegation aus dem Nordosten reist sie nach Brasilien.

Wenige Wochen vor dem Ende ihrer Bundesratspräsidentschaft geht Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig noch einmal auf große Reise. In der kommenden Woche besucht sie Brasilien. Auch die heimische Wirtschaft soll davon profitieren.

Delegation an Schwesigs Seite

Die Ministerpräsidentin reist mit großer Delegation. Allein 45 Unternehmer und Unternehmerinnen wollen in Brasilien Gespräche führen und Kontakte knüpfen. Brasilien ist das größter Land in Südamerika und ein riesiger Markt. Hier gibt es vor allem Interesse an den Themen Erneuerbare Energien, Umwelt- und Klimaschutzlösungen.

Unternehmen mit Projekten vor Ort

Einige Firmen aus Mecklenburg-Vorpommern haben schon Projekte vor Ort oder entwickeln sie. So baut die Torgelower Firma MeLe demnächst eine große Biogasanlage im brasilianischen Toledo. Den symbolischen Spatenstich macht Ministerpräsidentin Schwesig am kommenden Donnerstag. Sie eröffnet auch eine UN-Innovationstagung, die im Vorfeld der großen Weltklimakonferenz in Baku Ideen und Projekte von Firmen und aus der Wissenschaft zum konkreten Umweltschutz sammelt.

