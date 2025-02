Schwesig bei Sondierung in Berlin: "Dauerstreit schadet der Demokratie" Stand: 28.02.2025 12:13 Uhr Hinter verschlossenen Türen haben die Gespräche von Union und Sozialdemokraten zur neuen Bundesregierung begonnen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) äußerst sich als erste öffentlich - mit einer klaren Warnung.

Ein Scheitern einer möglichen schwarz-roten Bundesregierung würde nach Ansicht von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig der AfD in Westdeutschland einen enormen Schub verleihen. "Wenn jetzt die Demokraten nicht die Probleme lösen und das besser machen als die Ampel-Regierung, dann werden die krassen AfD-Ergebnisse aus dem Osten auch im Westen ankommen", sagte die SPD-Politikerin am Rande der Sondierungsverhandlungen in Berlin.

Bereits nach der Bundestagswahl 2021 sei der Fehler begangen worden, die Ergebnisse der AfD in den Ostbundesländern nicht ernst zu nehmen, sagte Schwesig. Dies dürfe sich nicht wieder wiederholen. Es sei daher gut und wichtig, dass zwei Ministerpräsidenten aus Ostdeutschland bei den Gesprächen dabei seien, neben ihr ist das Sachsens CDU-Regierungschef Michael Kretschmer. Seit dem Vormittag sitzen für beide Seiten jeweils neun Vertreter am Verhandlungstisch.

Alle Seiten müssten sich bewegen und zusammenraufen

Auf die Inhalte der Gespräche wollte Schwesig nicht eingehen. Aus der gescheiterten Ampel-Regierung müsse man lernen. Der Dauerstreit schade nicht nur den Akteuren, sondern auch der Demokratie, sagte Schwesig in Berlin. Es brauche eine stabile Basis für Vertrauen und Verlässlichkeit. Man müsse zeigen, dass man wirklich gut zusammenarbeiten wolle, dass es nicht um einzelne Geländegewinne für Parteien gehe, sondern um die Lösung der großen Probleme. "Beide Seiten müssen aufeinander zugehen. Alle müssen sich zusammenraufen und bewegen", sagte sie. Mit Blick auf die angespannte Finanzlage brauche es laut Schwesig solide Finanzen und Spielräume, um die Wirtschaft zu unterstützen, um die Energiewende "hinzubekommen" und Geld für die "großen Themen Sicherheit und Bundeswehr". Ab der kommenden Woche sollen konkrete Themen besprochen werden.

