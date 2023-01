Stand: 14.01.2023 19:00 Uhr Schweriner Volleyballerinnen gewinnen gegen Schwarz-Weiß Erfurt

Der SSC Palmberg Schwerin ist mit einem Sieg in die Rückrunde der Volleyball-Bundesliga gestartet. Die Schwerinnen gewannen ihr Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Erfurt. 25:16, 25:16 und 25:15 setzten sie sich gegen die Thüringerinnen durch. Es war der vierte Sieg in Folge. In der Tabelle kann der SSC mit nun 30 Punkten vorerst mit Spitzenreiter Stuttgart gleichziehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.01.2023 | 19:00 Uhr