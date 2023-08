Stand: 23.08.2023 13:22 Uhr Schweriner Stabhochspringer Ladwig bei Leichtathletik-WM ausgeschieden

Bei der Leichtathletik-WM in Budapest (Ungarn) ist der Schweriner Stabhochspringer Gillian Ladwig in der Qualifikation ausgeschieden. Für den Norddeutschen war bereits nach übersprungenen 5,35 m Endstation. Bereits am Dienstagabend hatte es für Diskuswerferin Claudine Vita vom SC Neubrandenburg nur zum zehnten Platz gereicht. Alles zur Leichtathletik-WM hier.

