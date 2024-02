Stand: 19.02.2024 06:24 Uhr Schwerin: Vollsperrung auf A14 in Richtung Wismar

Von heute an um 9 Uhr wird die A14 zwischen dem Kreuz Schwerin und der Anschlussstelle Schwerin Ost in Fahrtrichtung Wismar wegen Sanierungsmaßnahmen voll gesperrt. Eine Umleitung führt von der A24-Abfahrt Wöbbelin über Raben Steinfeld zur Anschlussstelle Schwerin-Ost. In einer Woche soll der gleiche A14-Abschnitt dann in der entgegengesetzten Richtung gesperrt werden. Die Autobahngesellschaft will auf beiden Seiten die Frostschäden beseitigen - durch den Frost-Tau-Wechsel seien in diesem Jahr mehr Schäden als üblich festgestellt worden, hieß es. Die Bauarbeiten kosten rund 400.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin