Stand: 21.09.2022 14:14 Uhr Schwerin: Unbekannter wirft Hammer auf Kita-Gelände - Junge verletzt

Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag einen Hammer auf ein Kita-Kind in Schwerin geworfen. Der sechsjährige Junge wurde dabei laut Polizei leicht verletzt. Der Junge habe sich gegen 11.30 Uhr auf der Freifläche einer Kindertagesstätte in der Edgar-Bennert-Straße im Stadtteil Lankow aufgehalten, als ein Mann das Werkzeug über den Außenzaun auf das Gelände warf. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.09.2022 | 16:30 Uhr