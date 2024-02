Stand: 17.02.2024 09:25 Uhr Schwerin: Täter nutzt Mülltonne als Versteck vor der Polizei

Bei einem 32-jährigen Intensivtäter klickten in Schwerin Freitag nicht nur die Handschellen, der Haftrichter schickte ihn jetzt auch ins Gefängnis. Am Mittwochabend soll ein Algerier eine Geldkassette mit rund 2.000 Euro aus einem Restaurant gestohlen haben. Am Donnerstag erkannte der Geschäftsinhaber den Mann in der Stadt wieder und rief die Polizei. Der Tatverdächtige flüchtete noch und versteckte sich in einer Mülltonne. Dort fanden ihn Polizisten und nahmen ihn fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht am Freitag dann den Haftbefehl, der Mann ist zuvor mehrfach polizeilich auffälllig gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.02.2024 | 10:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin