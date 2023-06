Stand: 17.06.2023 07:19 Uhr Schwerin: Suche nach angeblich verschwundenem Schwimmer

Zu einem großen Polizeieinsatz ist es am Freitagabend am Schweriner Lankower See gekommen. Ein Spaziergänger hatte die Polizei alarmiert, es sei ein Schwimmer nicht wieder aufgetaucht. Polizei und Feuerwehr suchten mehrere Stunden den See und das Ufer ab, ohne jemanden zu finden. Die Suche wurde vom DLRG und der Taucherstaffel aus Zarrentin unterstützt. Da auch keine Bekleidung am Ufer lag, wurde die Suche gegen 20 Uhr eingestellt.

