Stand: 28.01.2022 07:48 Uhr Schwerin: Streit um Personalie bei Nord-Stream-2-Betreiber

Kurz nach der Gründung der neuen Nord-Stream-2-Tochter-Gesellschaft in Schwerin sorgt eine Personalie für Streit. Das Auswärtige Amt hat Einspruch dagegen erhoben, dass der ehemalige Botschafter in Saudi-Arabien, Dieter Haller, in den Aufsichtsrat zieht. Der 67-Jährige hatte seinem früheren Arbeitgeber angezeigt, als Ruhestandsbeamter die Tätigkeit aufzunehmen. Nach interner Prüfung untersagte das das Auswärtige Amt die Tätigkeit, da dienstliche Interessen beeinträchtigt würden. | 28.01.2022 07:47