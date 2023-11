Stand: 07.11.2023 13:43 Uhr Schwerin: Schwerer Unfall in der Feldstadt

Bei einem Unfall im Schweriner Stadtteil Feldstadt wurde am Dienstag Vormittag eine 62-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Laut Polizei bog ein 87-Jähriger mit seinem Wagen von der Demmlerstraße in die Straße Ostorfer Ufer ein. Dabei kam es zu dem Crash. Die Frau wurde in den Gegenverkehr geschleudert und überschlug sich nach einem weiteren Zusammenprall. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Für die weiteren Beteiligten ging der Unfall glimpflich aus. Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

