Stand: 28.01.2024 07:00 Uhr Schwerin: SSC-Volleyballerinnen kassieren erste Heimniederlage

Die Schweriner Volleyballerinnen haben in der Bundesliga ihrer erste Heimniederlage kassiert. Im Spitzenspiel unterlag der SSC dem deutschen Meister aus Stuttgart knapp mit 2 zu 3. Die 2.100 Fans in der ausverkauften Arena waren von der ersten Minute an begeistert. Der SSC hatte mit Nova Marring den Tabellenführer am Rande einer Niederlage, doch nach einem unglaublichen Kampf und mehr als zwei Stunden Spielzeit waren es die Gäste, die sich im 5. Satz knapp mit 15:13 durchsetzen konnten. Stuttgart bleibt nach dem Sieg Tabellenführer, Schwerin ist Zweiter und muss in der kommenden Woche in Dresden antreten.

