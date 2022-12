Stand: 27.12.2022 19:31 Uhr Schwerin: SSC-Volleyballerinnen feiern klaren Sieg gegen Münster

Im Kampf um einen der vier Topränge in der Volleyball-Bundesliga ist dem SSC Palmberg Schwerin am Dienstagabend ein Erfolg gegen einen Mitkonkurrenten gelungen. Die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski setzte sich mit 3:0 gegen den USC Münster durch und festigte damit den dritten Tabellenplatz. Es war das letzte Heimspiel dieses Jahres für die Schweriner Volleyballerinnen. Ihr nächstes Duell steht am 30. Dezember an: Dann treten sie auswärts gegen den aktuellen Tabellenführer SC Potsdam an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.12.2022 | 20:00 Uhr