Stand: 07.09.2023 15:28 Uhr Schwerin: Ministerium baut Alte Post um

In der Schweriner Mecklenburgstraße haben die Bauarbeiten an einem großen denkmalgeschützten Bürogebäude begonnen. Das Finanzministerium investiert rund 50 Millionen Euro in die Sanierung. Die Alte Post bleibt ein Verwaltungsgebäude. Etwa 300 Büro-Arbeitsplätze sollen darin entstehen. Allerdings viel moderner, so Bauherr Finanzminister Heiko Geue (SPD) bei der Baubegehung. So sollen die 4.600 Quadratmeter zum Beispiel mehr auf gemeinschaftlich genutzte Büros ausgerichtet werden. Auf dem Dach wird Photovoltaik installiert. Vor vier Jahren hatte das Land das Gebäude für viereinhalb Millionen Euro von einem Privateigentümer gekauft. Das Gebäude steht seit etwa zehn Jahren leer. Die Alte Post besteht aus zwei großen Gebäuden - die Sanierung des ersten soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein, danach geht es mit dem zweiten Gebäude weiter.

