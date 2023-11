Schwerin: Landtag stimmt über Tariftreuegesetz ab

Stand: 08.11.2023 08:58 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern sollen von Anfang 2024 an öffentliche Aufträge nur noch an Unternehmen gehen, die ihren Mitarbeitern Tarif- oder tarifähnliche Löhne zahlen.