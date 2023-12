Stand: 20.12.2023 16:37 Uhr Schwerin: Kreislauf-Krankheiten sind häufigste Todesursache in MV

Im vergangenen Jahr sind in Mecklenburg-Vorpommern 25.377 Menschen gestorben. Die meisten von ihnen (36,3 Prozent) erlagen einer Krankheit des Kreislaufsystems. Das teilte das Statistische Amt MV am Mittwoch in Schwerin mit. Demnach waren Krebserkrankungen die zweithäufigste Todesursache (22,9 Prozent). 1.042 oder 4,1 Prozent aller Todesfälle hatten keine natürliche Ursache wie beispielsweise eine Verletzung oder Vergiftung. An Covid-19 starben 1.522 Menschen, das waren sechs Prozent aller Gestorbenen im Land und im Vergleich zum Vorjahr 104 Fälle mehr.

