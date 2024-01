Stand: 29.01.2024 16:53 Uhr Schwerin: Hund nach Entführung zurück bei Besitzerin

Unbekannte haben am vergangenen Freitag bei einem Raubüberfall in Schwerin einen Hund entführt. Laut Polizei attackierten die Täter einen Bekannten der Hundehalterin an der Straßenbahnhaltestelle "Neu Zippendorf". Sie sollen ihn zu Boden gestoßen, getreten und den Hund mitgenommen haben. Das Tier ist inzwischen wieder aufgetaucht. Eine Schwerinerin fand den Vierbeiner in der Nacht von Freitag auf Sonnabend im Bereich der Haltestelle "Zoo" und kümmerte sich um ihn. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.01.2024 | 17:30 Uhr