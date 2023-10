Stand: 18.10.2023 08:46 Uhr Schwerin: Feuer breitet sich von Mülltonne auf Hauswand aus

Bei einem Brand in der Lübecker Straße in Schwerin sind in der vergangenen Nacht zwei Frauen verletzt worden. Kurz nach Mitternach hatte zunächst eine Papiertonne gebrannt. Das Feuer breitete sich dann über ein Motorrad auf eine Hauswand aus. Dabei wurden unter anderem die Fenster der untersten Wohnung und im Keller beschädigt. Das Haus ist laut Feuerwehr aber noch bewohnbar. Eine 76-jährige Bewohnerin und ihre 97-jährige Mutter erlitten jedoch Rauchvergiftungen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung, so ein Sprecher. Der Gesamtschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Zuletzt hatten Unbekannte mehrfach Mülltonnen und Kellerabteile im Stadtteil Mueßer Holz angezündet.

